В Кемерово заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО

Заключенные кемеровского СИЗО взяли в заложники нескольких сотрудников изолятора. Об этом 21 августа сообщает портал NGS42.
«В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения», – рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
В данный момент с заключенными ведутся переговоры, ситуация, по мнению представителя ГУФСИН, контролируемая.
Следственный изолятор № 1 находится в Заводском районе Кемерова и является единственным СИЗО в регионе. В нем могут содержаться порядка 700 заключенных.