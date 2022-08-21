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    В Кемерово заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО

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    Заключенные кемеровского СИЗО взяли в заложники нескольких сотрудников изолятора. Об этом 21 августа сообщает портал NGS42.

    «В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения», – рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

    В данный момент с заключенными ведутся переговоры, ситуация, по мнению представителя ГУФСИН, контролируемая.

    Следственный изолятор № 1 находится в Заводском районе Кемерова и является единственным СИЗО в регионе. В нем могут содержаться порядка 700 заключенных.

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