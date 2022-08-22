Девочки догоняют. Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году

Начало учебного года приближается, а значит, пора готовить кошельки и собирать детей в школу. Пока родители готовятся к нашествию на магазины детской одежды, «Фонтанка» выяснила, как выросли цены на базовые предметы для мальчиков и девочек по сравнению с прошлым годом.



«Фонтанка» проанализировала данные интернет-магазина крупной федеральной сети детских товаров и узнала, во сколько обойдется базовый набор одежды к школе для мальчика и для девочки. Если коротко, то мальчики обойдутся дороже, но одежда для девочек гораздо сильнее выросла в цене.



Обеспечить школьника всем необходимым в этом году несильно дороже, чем в прошлом: комплект для мальчика вырос (вместе с ним самим) в цене на 8,1 % . Родителям дочери придется раскошелиться побольше: то ли сарафаны и колготки тоже попали под санкции, то ли ассортимент меньше, но набор одежды для девочки обойдется на 23,9 % дороже, чем в 2021 году. Девочки и растут быстрее, что поделаешь.







В детских магазинах для мальчиков предлагают пиджаки за 1 399 рублей , галстуки за 309 рублей, брюки за 799 и рубашки по 499 рублей. В сравнении с прошлым годом сильнее всего подорожали школьные туфли, которые сейчас обойдутся в 1 299 рублей (на 30 % дороже), осенние куртки — 2 399 рублей (на 29 % дороже) и жилеты — 499 рублей (на 25 % дороже). Всего на сборы мальчика в школу потребуется примерно 11 297 рублей .



Обычная куртка для девочки подорожала сразу на 90 % и теперь на нее придется потратить 2 399 рублей , туфли — на 37 % , одни из самых дешевых обойдутся в 1 099 рублей . Не пощадил рост цен даже колготки, которые за год подскочили на 26 % и теперь стоят 290 рублей за пару. Также для девочки можно найти сарафаны за 699 рублей, блузки — по 499. За комплект одежды для девочки родителю нужно будет выложить в кассы детских магазинов около 9 161 рубля .

