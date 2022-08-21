Развороченный капот и легковушка на боку. Трое не поделили перекресток улицы Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова

Вечер не задался для водителей двух легковых, которые не сумели разъехаться на перекрестке в Красносельском районе Петербурга. Читатели «Фонтанки» 21 августа сообщают, что на пересечении улицы Риханда Зорге и проспекта Кузнецова одна машина лежит на боку, другая разбита со стороны пассажира.
«Фонтанка.ру»
По словам очевидцев, все, кто находились в автомобилях живы и почти здоровы. Только одна девушка повредила ногу и слегка хромает на видео. Компания сосредоточенно фотографирует место ДТП и, по видимому, ждет ГИБДД.