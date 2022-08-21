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    Сирен не было. В Казачке и в районе мыса Херсонес отработала ПВО

    1966
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    Вечер 21 августа в Крыму выдался неспокойным. Системы ПВО сработали еще и в Казачке и в районе мыса Херсонес. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Вижу, как некоторые паблики пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена. Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале, отметив, что сигнал – «внутренний».

    Добавим, что буквально пару часов назад Развожаев сообщил о сработавшей системе ПВО в районе Бельбека.

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