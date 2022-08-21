Водитель фуры вмял микроавтобус в большегруз. В ДТП под Ульяновском погибли 14 граждан Киргизии и двое россиян

Жертвами аварии с участием микроавтобуса и двух фур стали 14 граждан Киргизии и двое граждан РФ. Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось, что погибшие — рабочие из Казахстана.
«По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии и двое - россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана», — сказал собеседник агентства.
В МИД Киргизии уже подтвердили гибель своих граждан. Сотрудники консульства уже выехали на место происшествия для оказания правовой помощи.
Авария произошла в воскресенье на трассе в Николаевском районе. Изначально в УМВД предполагали, что фура, въехавшая в микроавтобус, выскочила на встречную полосу. По последним данным полиции, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.