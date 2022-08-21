Микроавтобус смяло двумя фурами. В Ульяновской области растет число жертв ДТП

Управление МВД по Ульяновской области обновило информацию о погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя фурами в Николаевском районе. По последним данным, в аварии погибли 14 человек, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом. Последний автомобиль застрял между двух большегрузов и буквально оказался раздавлен. Жертв ДТП пришлось деблокировать.
«Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», — написал губернатор региона Алексей Русских.
Ряд СМИ сообщают, что погибших уже 15, но официального подтверждения этой информации пока нет.