Микроавтобус смяло двумя фурами. В Ульяновской области растет число жертв ДТП

Управление МВД по Ульяновской области обновило информацию о погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя фурами в Николаевском районе. По последним данным, в аварии погибли 14 человек, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.



По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом. Последний автомобиль застрял между двух большегрузов и буквально оказался раздавлен. Жертв ДТП пришлось деблокировать.