    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    764мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.13eur59.39
    ТЕМА ДНЯ

    Убита дочь политолога Александра Дугина

    Дочь Дугина погибла во взрывеШоппинг в БелоруссииКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Микроавтобус смяло двумя фурами. В Ульяновской области растет число жертв ДТП

    4819
    обсудить

    Управление МВД по Ульяновской области обновило информацию о погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя фурами в Николаевском районе. По последним данным, в аварии погибли 14 человек, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

    По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом. Последний автомобиль застрял между двух большегрузов и буквально оказался раздавлен. Жертв ДТП пришлось деблокировать.

    «Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», — написал губернатор региона Алексей Русских.

    Ряд СМИ сообщают, что погибших уже 15, но официального подтверждения этой информации пока нет.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close