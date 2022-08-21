Под Ульяновском разбился пассажирский микроавтобус. Число жертв колеблется от 7 до 10 человек

Серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса и двух фур произошла в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом 21 августа сообщил глава региона Алексей Русских.



«Ужасное ДТП в Николаевском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего», — написал Русских в своем Telegram-канале.

Данные о жертвах разнятся. Так, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает о семи погибших. Ряд Telegram-каналов пишут о 10 и даже о 14 скончавшихся. Всего на микроавтобусе передвигались 20 человек.