16 человек погибли в аварии под Ульяновском. Возбуждено уголовное дело

16 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой и двумя большегрузами в Николаевском районе Ульяновской области. Таковы последние данные УМВД по региону 21 августа.



Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Как ранее сообщали в полиции, по предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившим рабочих из Казахстана. В итоге последний автомобиль оказался раздавлен двумя фурами.