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    16 человек погибли в аварии под Ульяновском. Возбуждено уголовное дело

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    16 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой и двумя большегрузами в Николаевском районе Ульяновской области. Таковы последние данные УМВД по региону 21 августа.

    Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Как ранее сообщали в полиции, по предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившим рабочих из Казахстана. В итоге последний автомобиль оказался раздавлен двумя фурами.

    «Фонтанка» ранее публиковала видео с места ДТП. Судя по кадрам, шансов выжить у пассажиров микроавтобуса практически не было.

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