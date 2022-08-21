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    Культивировал поле под озимый рапс. В Курской области трактор подорвался на боеприпасе

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    В Курской области трактор неожиданно подорвался на неразорвавшемся боеприпасе. Инцидент произошел днем 21 августа, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    «Предположительно, на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной», — написал губернатор Курской области в своем телеграм-канале. Он добавил, что произошло все в Суджанском районе, когда тракторист обрабатывал поле под озимый рапс.

    Старовойт также призвал местных жителей, в случае обнаружения неразорвавшегося боеприпаса или предмета, похожего на взрывное устройство, обращаться в службу 112.

    Ранее сообщалось, что часть школ Курской области с 1 сентября перейдут на дистанционный формат обучения. Решение отменят, как только в регионе перестанет действовать «оранжевый» уровень опасности.

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