Коронавирус отправил в больницу почти вдвое меньше людей, чем накануне

За последние сутки в России на 46,3% упало количество госпитализаций с COVID-19. Общее количество людей, попавших в больницу с коронавирусом, составило 1853 человека. Об этом 21 августа сообщает федеральный оперативный штаб.



В Петербурге были госпитализированы 146 человек (против 285 накануне). Отмечается, что увеличение количества госпитализаций за сутки зафиксировано в 11 регионах. Уменьшение — в 66.

За сутки в России выздоровели 22 236 человек. Это на 8,2 процента меньше, чем накануне. Выявлено 39 669 новых случаев COVID-19.