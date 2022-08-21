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    Коронавирус отправил в больницу почти вдвое меньше людей, чем накануне

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    За последние сутки в России на 46,3% упало количество госпитализаций с COVID-19. Общее количество людей, попавших в больницу с коронавирусом, составило 1853 человека. Об этом 21 августа сообщает федеральный оперативный штаб.

    В Петербурге были госпитализированы 146 человек (против 285 накануне). Отмечается, что увеличение количества госпитализаций за сутки зафиксировано в 11 регионах. Уменьшение — в 66.

    За сутки в России выздоровели 22 236 человек. Это на 8,2 процента меньше, чем накануне. Выявлено 39 669 новых случаев COVID-19.

    Умерли от коронавируса 64 человека, из них 14 — в Петербурге.

    Отметим, что накануне в городе на Неве была зафиксирована рекордная с первых чисел марта госпитализация.

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