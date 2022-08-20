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    В Петербурге госпитализация с ковидом выросла до 300 человек в сутки

    2001
    3 комментария

    Госпитализация с коронавирусом в Петербурге растет и достигла отметки в 306 человек за сутки, сообщили в городском оперштабе. В последний раз такие значения были полгода назад — в первых числах марта.

    Как говорится в коронавирусной справке Смольного от 20 августа, в Петербурге из 2 712 коек занята 2 331. В реанимации находятся 214 человек, еще 33 на ИВЛ. Амбулаторно с подтвержденным COVID-19 лечатся 22 684 петербуржца.

    Тем временем в России впервые с начала весны зафиксировано более 40 000 заболевших коронавирусом за сутки. Каждый девятый пациент — из Петербурга.

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