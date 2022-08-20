В России 40 000 заболели ковидом за сутки — каждый девятый из Петербурга

Число заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться в России. По состоянию на 20 августа за сутки положительные тесты получили 40 010 россиян. В том числе 4 399 из Петербурга, сообщает федеральный оперштаб.



Согласно сводке оперштаба, в России, по данным на 20 августа, за сутки госпитализировано 3 450 человек, на 3% больше по сравнению с 19 августа. В Петербурге в больницы поступили 285 новых пациентов. Также по стране подтверждено 69 летальных исходов. Из них 16 — в городе на Неве.