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    В России 40 000 заболели ковидом за сутки — каждый девятый из Петербурга

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    Число заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться в России. По состоянию на 20 августа за сутки положительные тесты получили 40 010 россиян. В том числе 4 399 из Петербурга, сообщает федеральный оперштаб.

    Согласно сводке оперштаба, в России, по данным на 20 августа, за сутки госпитализировано 3 450 человек, на 3% больше по сравнению с 19 августа. В Петербурге в больницы поступили 285 новых пациентов. Также по стране подтверждено 69 летальных исходов. Из них 16 — в городе на Неве.

    Тем временем в Петербурге резко увеличили число коек для пациентов с ковидом. За сутки создали более 500 новых мест в трех больницах. Они уже заполняются.

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