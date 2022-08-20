Подпрыгнул и дал дёру. Появилось видео поджога машин на проспекте Художников

Видео, на котором неизвестный поджигает автомобиль Toyota RAV4 на проспекте Художников в Петербурге, появилось в соцсетях 20 августа. Судя по ролику, злоумышленник прилично испугался.
На одном из роликов, попавших в распоряжение «Фонтанки», видно, как поджигатель перед преступлением слоняется по двору туда-сюда, выжидая момент. На другом, который появился в соцсетях, запечатлен сам поджог. На кадрах мужчина обливает чем-то «Тойоту», а затем поджигает ее. Слышен громкий хлопок. Злодей подпрыгивает на месте и со всех ног несется прочь от места преступления.
Пожар на проспекте Художников тушили в ночь на 19 августа. Огонь уничтожил Toyota RAV4 и старенький Pontiac Vibe AWD, частично выгорел еще более древний Volkswagen Lupo. Возбуждено уголовное дело.