Сгоревшие автомобили на Художников стали уголовным делом. Неизвестный попал на записи с камеры видеонаблюдения

Уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества возбуждено после пожара на проспекте Художников. По уточненным данным, в пятницу ночью там горели не два, а три автомобиля. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 августа.



Полностью выгорели Toyota RAV4 и старенький Pontiac Vibe AWD, частично выгорел еще более древний Volkswagen Lupo. Целью злоумышленника был первый автомобиль. На парадной дома 14 по проспекту Художников установлена камера городской системы видеонаблюдения, в ее объектив и попал поджигатель.