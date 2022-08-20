В битве с ларечниками депутату ЗакСа Алексею Зинчуку отбили почку

Врачи диагностировали у депутата Заксобрания Петербурга от КПРФ Алексея Зинчука следы побоев и ушиб почки. Этим народного избранника наградили в недавней битве против ларьков на Гражданском проспекте. Медицинские заключения есть в распоряжении «Фонтанки».
Множественные ссадины и ушибы на голове, груди, руках, спине и колене зафиксировали у депутата той же ночью в городской поликлинике № 96, на следующий день сделали УЗИ почки, исследование подтвердило ушиб.
В ночь с 10 на 11 августа борьба Зинчука с незаконными ларьками выросла в стычку. Перед проверкой объекты начали вывозить на эвакуаторе, депутат начал съемку. Смуглые мужчины подошли к оператору, потребовали прекратить фотографировать, а затем вырвали телефон из рук и повалили на землю. В этот момент из метро вышли полицейские, прекратив разборки своим появлением.