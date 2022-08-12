Депутат ЗакСа Зинчук рассказал о ночном конфликте из-за незаконных ларьков

Депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Алексей Зинчук рассказал про свою борьбу с незаконными киосками, которая в ночь с 10 на 11 августа вылилась в стычку на Гражданском проспекте. Подробности истории он раскрыл в своем паблике «ВКонтакте».

По информации депутата, около метро «Гражданский проспект» было установлено немалое количество незаконных ларьков, про которые он неоднократно писал в прокуратуру и администрацию города.



«Около 00 часов 10 минут увидел, как несколько эвакуаторов грузят ларьки. Очевидно, что владелец незаконно установленного ларька был кем-то предупрежден о предстоящей проверке, которая планировалась на следующий день 11 августа, и таким образом хотел избежать наказания и, как это обычно бывает, вскоре вернуть ларек на то же место.



Я подошёл и стал фотографировать процесс на телефон. У одного из эвакуаторов ко мне подошли несколько человек и стали требовать прекратить фотографировать их и машины. Затем у меня из рук выбили телефон и повалили на землю. С вестибюля станции метро «Гражданский проспект» вышли двое сотрудников полиции на метрополитене и пресекли противоправные действия», — пояснил народный избранник.

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Водитель эвакуатора предпринял попытку скрыться на машине. Это, а также исчезновение депутатского телефона, побудило Зинчука перегородить своему оппоненту дорогу. «На мои возмущения, «где мой телефон», гражданин, снимавший и комментирующий весь процесс, на глазах у всех вытащил из кармана мой телефон и кинул его на эвакуатор», — добавил член парламента.

Полиция, прибывшая к месту конфликта, проводила водителя эвакуатора и депутата в отдел, где установили личность Алексея Зинчука. После чего он отправился домой.

