«Вот такой у нас депутат». Избиратели не оценили борьбу с кулаками депутата ЗакСа против ларьков у метро и сняли ее на видео

Калининский район СПБ / «ВКонтакте»
Не только полиция стала свидетелем конфликта у станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге между народным избранником от КПРФ Алексеем Зинчуком и эвакуаторщиками, которые увозили торговые павильоны.
На видео, которое было размещено 11 августа около двух ночи в группе Калининского района, депутату ЗакСа пеняют на то, что он стал зачинщиком конфликта и потасовки и якобы был нетрезв.
Коллеги Зинчука озвучили «Фонтанке» версию самого парламентария. Он в очередной раз пожаловался на незаконные ларьки у станции метро «Гражданский проспект», и 11 августа должна была пройти проверка. Когда ночью он проезжал мимо, то увидел, что павильоны увозят.
Он заподозрил, что торговцы хотят избежать ответственности и попытался воспрепятствовать этому. Произошла потасовка.
В полицию увезли двоих — Зинчука и его оппонента. Депутата после разговора отпустили.