«Вот такой у нас депутат». Избиратели не оценили борьбу с кулаками депутата ЗакСа против ларьков у метро и сняли ее на видео

Не только полиция стала свидетелем конфликта у станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге между народным избранником от КПРФ Алексеем Зинчуком и эвакуаторщиками, которые увозили торговые павильоны.



На видео, которое было размещено 11 августа около двух ночи в группе Калининского района, депутату ЗакСа пеняют на то, что он стал зачинщиком конфликта и потасовки и якобы был нетрезв.

