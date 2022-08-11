    Пробки

    6/10

    usd60.45eur61.7
    ТЕМА ДНЯ

    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

    Линченко о КРТНам здесь не радыМетро и обещанияОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Вот такой у нас депутат». Избиратели не оценили борьбу с кулаками депутата ЗакСа против ларьков у метро и сняли ее на видео

    6156
    10 комментариев

    Калининский район СПБ / «ВКонтакте»

    Не только полиция стала свидетелем конфликта у станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге между народным избранником от КПРФ Алексеем Зинчуком и эвакуаторщиками, которые увозили торговые павильоны.

    На видео, которое было размещено 11 августа около двух ночи в группе Калининского района, депутату ЗакСа пеняют на то, что он стал зачинщиком конфликта и потасовки и якобы был нетрезв.

    Коллеги Зинчука озвучили «Фонтанке» версию самого парламентария. Он в очередной раз пожаловался на незаконные ларьки у станции метро «Гражданский проспект», и 11 августа должна была пройти проверка. Когда ночью он проезжал мимо, то увидел, что павильоны увозят.

    Он заподозрил, что торговцы хотят избежать ответственности и попытался воспрепятствовать этому. Произошла потасовка.

    В полицию увезли двоих — Зинчука и его оппонента. Депутата после разговора отпустили.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    27721080211 Авг 2022 в 18:04
    Ну и молодец что с ларьками борется
    +2−0
    Penetrator900011 Авг 2022 в 17:14
    Могу только спасибо этому депутату сказать за то, что борется с ларьками. А фонтанка пытается сенсацию раздуть.
    +2−1
    26706827711 Авг 2022 в 17:02
    Так у нас выглядит поддержка малого бизнеса государством! Мало того, что выгоняют, в то время как губернатор объявлял мораторий на выселение, так ещё и съехать без крови не дают.. Всё для людей!
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close