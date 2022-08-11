Борьба с незаконными ларьками довела депутата петербургского ЗакСа до ночной «экскурсии» с сотрудниками полиции

Как рассказал глава фракции коммунистов Роман Кононенко, его коллега, который ведет длительную борьбу с незаконными ларьками, увидел, как эвакуаторщики увозят павильоны от станции метро.

Инцидент произошел этой ночью в Калининском районе, стало известно «Фонтанке» 11 августа.

Депутат от фракции КПРФ Алексей Зинчук неудачно проезжал мимо станции метро «Гражданский проспект». Конфликт из-за ларьков закончился встречей с полицией.

«Постоянно пишет письма в различные инстанции. Вчера как раз очередное обращение направил. И сегодня должна была приехать комиссия смотреть эти незаконные ларьки. И как я понимаю, ночью эти торговцы заранее узнали — кто-то предупредил, что приедет комиссия, — и спешно организовали вывоз этих ларьков. Площадь была заставлена эвакуаторами, и там ларьки демонтировали, чтобы сегодня там было чистое место. Он туда не собирался лезть, но остановился пофотографировать. Там слово за слово на него два или три человека напали, телефон из рук выбили», — сообщил Кононенко «Фонтанке».

После этого завязалась потасовка, была вызвана полиция. Двоих, в том числе Зинчука, увезли в полицию.



По данным «Фонтанки», после разговора депутата отпустили, второго человека оставили для дальнейшего разбирательства.



Кононенко подчеркнул, что о событиях ночи знает только со слов Зинчука. Телефон самого Зинчука был выключен, редакции не удалось с ним связаться.

