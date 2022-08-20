    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 25

    4 м/с, ю-в

    767мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.13eur59.39
    Диверсии в КрымуПодарочный MasterCard в ЕвропеКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Прокуратура рассказала, что такое «особо крупный размер» мошенничества в деле экс-нарколога Минздрава Брюна

    4291
    обсудить

    В уголовном деле о мошенничестве, возбужденном в отношении бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, фигурирует сумма в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную прокуратуру.

    По версии следствия, Брюна и его сообщника обвиняют в хищениях через подконтрольные фирмы. Средства были похищены у департамента здравоохранения Москвы благодаря поставкам медицинских изделий по завышенным ценам.

    Отмечается также, что один из обвиняемых, вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, уже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

    Ранее Кузьминский суд столицы отправил фигурантов дела под домашний арест. Пока — до 3 октября.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close