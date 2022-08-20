Прокуратура рассказала, что такое «особо крупный размер» мошенничества в деле экс-нарколога Минздрава Брюна

В уголовном деле о мошенничестве, возбужденном в отношении бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, фигурирует сумма в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную прокуратуру.
По версии следствия, Брюна и его сообщника обвиняют в хищениях через подконтрольные фирмы. Средства были похищены у департамента здравоохранения Москвы благодаря поставкам медицинских изделий по завышенным ценам.
Отмечается также, что один из обвиняемых, вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, уже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Ранее Кузьминский суд столицы отправил фигурантов дела под домашний арест. Пока — до 3 октября.