Прокуратура рассказала, что такое «особо крупный размер» мошенничества в деле экс-нарколога Минздрава Брюна

В уголовном деле о мошенничестве, возбужденном в отношении бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, фигурирует сумма в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичную прокуратуру.



По версии следствия, Брюна и его сообщника обвиняют в хищениях через подконтрольные фирмы. Средства были похищены у департамента здравоохранения Москвы благодаря поставкам медицинских изделий по завышенным ценам.