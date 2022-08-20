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    Особо крупное мошенничество. Экс главному наркологу Минздрава Брюну избрали меру пресечения

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    Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено бывшему главному наркологу Министерства здравоохранения Евгению Брюну. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда.

    Брюну предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса России.

    По данным издания, в деле — два фигуранта. Второму предъявлено обвинение по той же статье.

    Напомним, что бывший главный нарколог Минздрава был задержан накануне. Уголовное дело связано с тендерами на поставку тест-систем. Вину Брюн не признает. Сразу после задержания Минздрав заявил, что Брюн больше не занимает свою должность.

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