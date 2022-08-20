Особо крупное мошенничество. Экс главному наркологу Минздрава Брюну избрали меру пресечения

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено бывшему главному наркологу Министерства здравоохранения Евгению Брюну. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда.



Брюну предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса России.

По данным издания, в деле — два фигуранта. Второму предъявлено обвинение по той же статье.