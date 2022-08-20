The Guardian: Первая яхта «русского олигарха» уйдет с молотка, покупатели строятся в очередь

Правительство Гибралтара объявило о продаже с аукциона яхты «русского олигарха». По данным The Guardian, судно, стоимостью 65 млн долларов, якобы принадлежит уральскому миллиардеру, владельцу «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрию Пумпянскому.
Как пишет 20 августа издание, яхта Axioma с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и спа-салоном, была задержана после прибытия в Гибралтар еще в марте, по иску американского инвестиционного банка JP Morgan, которому миллиардер должен более 20 млн долларов.
Продажа Axioma станет первым в своем роде аукционом с имуществом российских бизнесменов. Хотя по миру были задержаны много российских яхт. В одной Финляндии проверяли 20 судов. Организаторы аукциона фиксируют всплеск среди потенциальных покупателей: более 30 человек со всего мира прилетели в Гибралтар, чтобы лично осмотреть яхту.
Банк JP Morgan не ответил The Guardian на вопросы о том, пожертвует ли он какую-либо часть денег от продажи украинским беженцам. Связаться с Дмитрием Пумпянским изданию не удалось.