The Guardian: Первая яхта «русского олигарха» уйдет с молотка, покупатели строятся в очередь

Как пишет 20 августа издание, яхта Axioma с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и спа-салоном, была задержана после прибытия в Гибралтар еще в марте, по иску американского инвестиционного банка JP Morgan, которому миллиардер должен более 20 млн долларов.

Продажа Axioma станет первым в своем роде аукционом с имуществом российских бизнесменов. Хотя по миру были задержаны много российских яхт. В одной Финляндии проверяли 20 судов. Организаторы аукциона фиксируют всплеск среди потенциальных покупателей: более 30 человек со всего мира прилетели в Гибралтар, чтобы лично осмотреть яхту.

Банк JP Morgan не ответил The Guardian на вопросы о том, пожертвует ли он какую-либо часть денег от продажи украинским беженцам. Связаться с Дмитрием Пумпянским изданию не удалось.