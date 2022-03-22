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В Гибралтаре задержали яхту миллиардера Пумпянского, в Финляндии проверяют более 20 судов

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Иностранные СМИ сообщают о блокировке нескольких яхт, принадлежащих предположительно российским бизнесменам.

Финская таможня задержала 21 яхту, пишет Helsingin Sanomat. Ведомство выясняет, связаны ли эти суда с компаниями или гражданами РФ, попавшими под европейские санкции. Если эта информация подтвердится, будет решаться вопрос о заморозке имущества.

В Гибралтарском проливе задержали яхту Axioma Family российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского с Урала стоимостью более 7 млрд рублей, сообщает 22 марта E1.RU со ссылкой на Reuters. В публикации говорится, что 72-метровое судно, пришвартовавшееся в Гибралтаре 21 марта, подлежит аресту по требованию некоего международного банка. Суть претензий не уточняется. «Судно теперь подлежит аресту до дальнейшего распоряжения», — отметило правительство Гибралтара.

Дмитрий Пумпянский вошёл в сотню богатейших бизнесменов России, будучи председателем совета директоров Трубной металлургической компании, владельцем и президентом группы «Синара». 9 марта он попал в санкционный список Евросоюза и Великобритании, под санкциями и его семья.

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Комментарии (16)

atf
Это своего рода налог на богатство.
266161435
а когда Лизу пескову домой отправят? она тоже связана с санкционными людьми. мне кажется, нужно бить по самому дорогому - по семье.
Антител
Нечего ворам иметь яхты! Яхты Zаменить нарами. Пусть на них плывут на Колыму.
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