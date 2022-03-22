В Гибралтаре задержали яхту миллиардера Пумпянского, в Финляндии проверяют более 20 судов

Иностранные СМИ сообщают о блокировке нескольких яхт, принадлежащих предположительно российским бизнесменам.



Финская таможня задержала 21 яхту, пишет Helsingin Sanomat. Ведомство выясняет, связаны ли эти суда с компаниями или гражданами РФ, попавшими под европейские санкции. Если эта информация подтвердится, будет решаться вопрос о заморозке имущества.



В Гибралтарском проливе задержали яхту Axioma Family российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского с Урала стоимостью более 7 млрд рублей, сообщает 22 марта E1.RU со ссылкой на Reuters. В публикации говорится, что 72-метровое судно, пришвартовавшееся в Гибралтаре 21 марта, подлежит аресту по требованию некоего международного банка. Суть претензий не уточняется. «Судно теперь подлежит аресту до дальнейшего распоряжения», — отметило правительство Гибралтара.

