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    Петербургская актриса рассказала, как чуть не осталась без глаза на концерте Дельфина

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    Актриса театра «Буфф» Кира Кауфман оказалась одной из пострадавших от фаера посетительниц концерта Дельфина в клубе Roof Place на Кожевенной линии. 20 августа она рассказала «Фонтанке», как все было.

    «Я пришла на концерт с друзьями, стояла совсем не рядом с человеком, который зажег огонь, метрах в десяти, с краю от сцены. Примерно после пятой песни зажгли фаеры, мы все стали снимать происходящее на видео. И так как выступление проходило на крыше, подул сильный ветер, который понес пепел и искры в нашу сторону. Я сперва даже не поняла, что произошло, потому что полетел пепел не только на меня, но и на всех в округе, в том числе на моих друзей», — рассказала Кира.

    Сначала компания не придала случившемуся особого внимания. Казалось, что все нормально. Но в какой-то момент Кира поняла, что не может открыть глаза без боли.

    «Мы побежали в туалет, стали все промывать. Было ощущение, как будто что-то попало в глаз и я это не могу достать. Позже в офтальмологической клинике мне диагностировали порез и ожог роговицы правого глаза», — отметила актриса.

    По словам девушки, охранник, к которому они обратились за помощью, повел себя грубо. На резонный вопрос: «Откуда в клубе пиротехника, если был досмотр?» — представитель службы безопасности ответил, что зрителей полторы тысячи и всех тщательно досмотреть невозможно. Организаторы же связались с петербурженкой лишь после письма в их адрес. Впрочем, как отмечает Кира, материальной помощи ей не предложили, да и искреннего сожаления она не услышала. Потерпевшей лишь вернули деньги за неудачный концерт.

    Официально после концерта Дельфина на крыше известно о двух потерпевших. А из нескольких человек, зажигавших фаеры, задержан только один.

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