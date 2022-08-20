На пляж под Петербургом вынесло 100-миллиметровый снаряд

Взрывотехникам ОМОН Росгвардии пришлось накануне ехать на пляж Финского залива, но не за загаром, а за снарядом. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ведомства.



Сообщение о подозрительно похожем на боеприпас предмете поступило в пятницу в одиннадцатом часу утра. Купальщики нашли недалеко от садоводства «Лужки» в Ломоносовском районе снаряд.