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    На пляж под Петербургом вынесло 100-миллиметровый снаряд

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    Взрывотехникам ОМОН Росгвардии пришлось накануне ехать на пляж Финского залива, но не за загаром, а за снарядом. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ведомства.

    Сообщение о подозрительно похожем на боеприпас предмете поступило в пятницу в одиннадцатом часу утра. Купальщики нашли недалеко от садоводства «Лужки» в Ломоносовском районе снаряд.

    «Взрывотехники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии, прибыв на место, установили, что это неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 100 миллиметров, в состоянии сильной коррозии», — рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Опасная находка была вывезена на специализированный полигон для уничтожения.

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