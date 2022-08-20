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    В МИД рассказали, что будет с «Северным потоком — 2»

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    Газопровод «Северный поток — 2» теоретически сможет работать лишь вполсилы из-за того, что его задействуют для газификации регионов северо-запада России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    «Если германская сторона чисто гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка», — сказал замминистра 20 августа в интервью ТАСС.

    Ранее в «Газпроме» говорили, что «Северный поток — 2» со 100-процентной загрузкой может быть включен на полную мощность только не ранее 2028 года. И это только в том случае, если Германия передумает от него отказываться.

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