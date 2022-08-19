Ну ты это, заходи, если что. Волк пришел в деревню под Петербургом, а уйти сам не смог

Жители деревни Сарка в Тихвинском районе Ленобласти столкнулись с незваным ночным гостем. Это был волк, но набедокурить он не сумел — повис на калитке и не смог выбраться.



Видео с места событий публикует 19 августа 47news. Хищник, видимо, пришел в поисках еды, но зацепился задними лапами за верх калитки и распластался, почти касаясь передними земли.