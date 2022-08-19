    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, вос

    768мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd59.13eur59.39
    В Крыму работает ПВОРынок жилья в МариуполеКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Ну ты это, заходи, если что. Волк пришел в деревню под Петербургом, а уйти сам не смог

    1965
    1 комментарий

    Жители деревни Сарка в Тихвинском районе Ленобласти столкнулись с незваным ночным гостем. Это был волк, но набедокурить он не сумел — повис на калитке и не смог выбраться.

    Видео с места событий публикует 19 августа 47news. Хищник, видимо, пришел в поисках еды, но зацепился задними лапами за верх калитки и распластался, почти касаясь передними земли.

    Житель деревни Владимир

    Местный житель освободил волка с помощью кусачек, и тот скрылся. Стоит отметить, что хищник вел себя довольно спокойно, зато заставил пошуметь деревенских собак.

    В Тихвинском районе волки встречаются нередко. В конце ноября они задрали собаку рядом со зданием общества слепых, были и другие жалобы о нападениях на псов. Охотникам даже выдали разрешение на отстрел местных волков.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close