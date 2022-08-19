Ну ты это, заходи, если что. Волк пришел в деревню под Петербургом, а уйти сам не смог

Жители деревни Сарка в Тихвинском районе Ленобласти столкнулись с незваным ночным гостем. Это был волк, но набедокурить он не сумел — повис на калитке и не смог выбраться.
Видео с места событий публикует 19 августа 47news. Хищник, видимо, пришел в поисках еды, но зацепился задними лапами за верх калитки и распластался, почти касаясь передними земли.
Житель деревни Владимир
Местный житель освободил волка с помощью кусачек, и тот скрылся. Стоит отметить, что хищник вел себя довольно спокойно, зато заставил пошуметь деревенских собак.
В Тихвинском районе волки встречаются нередко. В конце ноября они задрали собаку рядом со зданием общества слепых, были и другие жалобы о нападениях на псов. Охотникам даже выдали разрешение на отстрел местных волков.