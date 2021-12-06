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В Тихвине будут отстреливать волков, которые вышли в райцентр и «кормятся собаками»

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Охотникам выдано разрешение на отстрел волков в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом 6 декабря сообщает 47news.

Стая диких животных уже несколько дней бродит по окраинам Тихвина, прямо рядом с жилыми домами. В сообществе «Подслушано | Тихвин» во «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором два волка ходят прямо рядом с коттеджами.

В конце ноября волки задрали собаку прямо рядом со зданием общества слепых, рассказал 47news районный инспектор комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Павел Горбачёв. Он добавил, что животные наведываются на окраины Тихвина уже второй год подряд.

«Ещё в феврале поступали жалобы на них — кормились собаками. Волки приходят со стороны поселка Сарка. Охотопользователю выдано разрешение на регулирование численности волков», — уточнил Горбачёв.

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Комментарии (10)

266562339
Идет охота на волков, идет охота!
266410437
Надо Рашкину исправработы срочно дать, чтоб искупил волками вину за лося.
52525252
Собаки не виновать,что у хозяев мозгов нет.
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