И его загипсуют, и полицейского. Троллейбусного рукоблуда в Петербурге нашли, а он следственным шкафом начал кидаться

Уголовный розыск доставил к следователю петербуржца, пристававшего в троллейбусе к 16-летней, но оперативники не учли его прыти. В кабинете он так разнервничался, что для начала сорвал с места шкаф, а потом сиганул в окно. Результат: минус его нога и нога сотрудника. Зато найдена перспектива нового раскрытия.

Оперативники уголовного розыска Петербурга 19 августа разыскали того, на кого 10 дней назад заявил отец школьницы. Как тогда сообщала «Фонтанка», на юге города в троллейбусе к 16-летней приставал какой-то бородатый и озабоченный мужчина. По нашей информации, 37-летнего подозреваемого сотрудники привезли в Следственный комитет по Красносельскому району к полудню, после чего в кабинете следователь начал его опрашивать по сути произошедшего. Причем рядом находился и оперативник.



Через несколько минут задержанный начал несколько неадекватно себя вести, интересуясь: «Сколько лет мне влепят?» И после непродолжительных прений он вскочил, умудрился руками схватить шкаф с документами и повалить его на полицейского. Пока следователь собирался с мыслями, Андрей (а именно так зовут энергичного извращенца) сиганул в открытое окно. Жарко же — окна и распахнуты.

Если посмотреть на «Яндекс.Карты», то этот отдел СК расположен в многоквартирном жилом доме на Ленинском проспекте, 57, но на первом этаже. Другое дело, что перед окнами первого этажа находится высокий выступ. С него-то прыгун и нырнул вниз метра на два.



Медицинские результаты были средней сенсационности: у подозреваемого сломана нога, а на лбу все признаки асфальтовой болезни. У оперативника сломана голень. Шкаф-то лег ровно на нее. И причем не один, а со всей кипой хранящихся там уголовных дел.

Далеко уйти Андрею, как вы понимаете, не удалось. Но это приключенческая часть сюжета.

Есть еще и процессуальная, и тут посложнее будет. Дело в том, что привлечь мужчину за сексуальное домогательство к 16-летней девушке, выражавшееся в том, что в общественном транспорте он терся о нее ненужными местами и так далее, не очень легко. Эмоции — одно, а практика и право — другое. Поэтому следователь не очень-то и рассчитывал, что возбудит в отношении него уголовное дело. Но шкаф изменил ситуацию в пользу органов.



Сейчас уже рассматривают вопрос о нападении на полицейского. Пусть смешно — при посредстве шкафа с бумагами, но всё же тут сподручнее нарисовать статью.

