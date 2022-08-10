Троллейбусного рукоблуда, пристававшего к юной пассажирке, ищут на юге Петербурга

Бородатый мужчина приставал к девочке в троллейбусе в Красносельском районе.



В полицию накануне около полудня пришел 40-летний мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа. По предварительной информации, он сообщил, что 8 августа около семи вечера в троллейбусе 32-го маршрута к его 16-летней дочери приставал неизвестный.



Пострадавшая смогла отписать злодея. Это мужчина с черной бородой на вид лет 40–45, в белой футболке и с синей ветровкой в руках.

