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    Троллейбусного рукоблуда, пристававшего к юной пассажирке, ищут на юге Петербурга

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    Бородатый мужчина приставал к девочке в троллейбусе в Красносельском районе.

    В полицию накануне около полудня пришел 40-летний мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа. По предварительной информации, он сообщил, что 8 августа около семи вечера в троллейбусе 32-го маршрута к его 16-летней дочери приставал неизвестный.

    Пострадавшая смогла отписать злодея. Это мужчина с черной бородой на вид лет 40–45, в белой футболке и с синей ветровкой в руках.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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