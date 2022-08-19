США разрешили платить российские пенсии американцам

Минфин США вывел из-под санкций российские пенсионные выплаты американцам.



«Разрешить транзакции, связанные с пенсионными платежами гражданам США и не гражданам США, которые находятся за пределами Российской Федерации», — сказано в генеральной лицензии ведомства (цитата по РИА Новости).



Этот документ заменяет собой предыдущую лицензию от 2 июня, которая разрешала операции, необходимые для обработки пенсионных выплат американцам.



В середине июля Минфин США смягчил санкции в отношении ряда сделок с Россией, включая транзакции, которые касаются производства, изготовления и перевозки сельхозтоваров, оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения. Вне санкций — запчасти, комплектующие и медицинское ПО.

