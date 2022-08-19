Утка в Петербурге пряталась в тени под деревом. С ней поступили по-человечески

читатель «Фонтанки»
Неподвижную утку заметили петербуржцы в Выборгском районе города. Птица уткнулась клювом в дерево, что обеспокоило очевидцев.
Читательница «Фонтанки» поймала пернатую на видео 19 августа. Животное сидело на газоне недалеко от ТЦ «Европолис», скрывшись под тенью дерева.
Наиболее сердобольные предположили, что утке стало плохо на жаре, и принесли ей крохотную чашку с водой. Судя по кадрам, она ей не воспользовалась.
«Фонтанка» писала, что 19 августа в Петербурге продолжится жара, а дождей не предвидится. Все проблемы — из-за малоподвижного антициклона. В первый выходной на неделе будет чуть-чуть лучше — температура воздуха понизится на пару градусов.