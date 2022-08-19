В международной организации пожарных приостановили членство России

Членство России приостановлено в Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF). Об этом в ходе проходящего сейчас в Москве Международного пожарно-спасательного конгресса 19 августа сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.
«Я думаю, что наше сотрудничество (с Казахстаном — Прим. ред.) в области пожарной безопасности выйдет на новые уровни. С учетом того — сами понимаете — сейчас наше членство в CTIF приостановили. И мы сегодня обсуждали, в рамках ШОС не создавать ли альтернативу КТИФа», — цитирует Воронова РИА Новости.
На сайте CTIF уточняется, что эта организация была создана в 1900 году в Париже. Членство в ней имеют 48 стран, а также 46 различных компаний и учреждений.
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна, что ведомство испытывает острую нехватку отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.