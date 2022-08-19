В международной организации пожарных приостановили членство России

Членство России приостановлено в Международной ассоциации пожарных и спасательных служб (CTIF). Об этом в ходе проходящего сейчас в Москве Международного пожарно-спасательного конгресса 19 августа сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.



«Я думаю, что наше сотрудничество (с Казахстаном — Прим. ред.) в области пожарной безопасности выйдет на новые уровни. С учетом того — сами понимаете — сейчас наше членство в CTIF приостановили. И мы сегодня обсуждали, в рамках ШОС не создавать ли альтернативу КТИФа», — цитирует Воронова РИА Новости.

