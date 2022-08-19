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    Экономика и санкции

    Замглавы МЧС заявил о дефиците отечественного оборудования и комплектующих для пожарных

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    Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.

    «Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков, изготавливаемых на основе импортной электронной компонентной базы, наиболее болезненно для МЧС РФ. Влияние данной проблемы связано с обеспечением реагирующих подразделений, средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения», — заявил Чуприян 19 августа в ходе пленарного заседания Международного пожарно-спасательного конгресса (цитата по РИА Новости).

    Также первый замглавы МЧС отметил практическое отсутствие в России отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, которые используются в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах.

    Отдельно он коснулся и вопроса нехватки достаточного количества сырья для изготовления средств индивидуальной защиты пожарных и спасателей. «Доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100 %. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства», — подчеркнул Чуприян.

    По его словам, в перспективе в России необходимо «полностью организовать цепочку поставок и реализовать комплексный подход: материалы — технология — конструкция — оборудование».

    Отметим, что о проблемных моментах в ведомстве Александр Чуприян говорит уже не в первый раз. В частности, в феврале 2019 года он заявлял, что технический парк спасательных подразделений МЧС России составляет всего 10 % от нужного количества.

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