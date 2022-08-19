Замглавы МЧС заявил о дефиците отечественного оборудования и комплектующих для пожарных

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.



«Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков, изготавливаемых на основе импортной электронной компонентной базы, наиболее болезненно для МЧС РФ. Влияние данной проблемы связано с обеспечением реагирующих подразделений, средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения», — заявил Чуприян 19 августа в ходе пленарного заседания Международного пожарно-спасательного конгресса (цитата по РИА Новости).

