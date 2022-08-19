Госфильмофонд возглавил бывший сотрудник ЦИКа и администрации президента

Гендиректором Госфильмофонда назначен Александр Павлов — сообщили 19 августа в Минкультуры России. Новый руководитель уже представлен коллективу.
Уроженец Новосибирска, 62-летний Павлов — выпускник Донецкого госуниверситета по специальности «физика», кандидат политических наук. До прихода на новую должность работал в Центральной избирательной комиссии РФ и Администрации президента России, а с 2008 года руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности «Мосгоруслуга».
До Павлова Госфильмофондом руководил Роман Чистяков (был исполняющим обязанности с 2021 года, назначен в 2022 году). С 2017 года, после ухода Николая Бородачева, управленцы в главном киноархиве России менялись ежегодно: друг друга за последние годы также сменили Вячеслав Тельнов, Сергей Алексеев, Николай Малаков и Елена Филатова.
Территория Госфильмофонда находится в Московской области, в домодедовском микрорайоне Белые Столбы. На ней находится 19 фильмохранилищ для киноплёнки и три помещения для хранения бумажных материалов и аналоговых носителей информации. Это один из трех крупнейших киноархивов в мире.