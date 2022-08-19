Дело Хачатуряна вернули в СК для выяснения обстоятельств насилия над дочерьми

Генеральная прокуратура РФ вернула в Следственный комитет уголовное дело против Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании его троих дочерей. Об этом 19 августа пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, следствие по делу Хачатуряна возобновили. «Генеральная прокуратура России не стала утверждать обвинительное заключение в рамках расследованного уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей», — утверждает источник.