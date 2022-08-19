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    Дело Хачатуряна вернули в СК для выяснения обстоятельств насилия над дочерьми

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    Генеральная прокуратура РФ вернула в Следственный комитет уголовное дело против Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании его троих дочерей. Об этом 19 августа пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, следствие по делу Хачатуряна возобновили. «Генеральная прокуратура России не стала утверждать обвинительное заключение в рамках расследованного уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей», — утверждает источник.

    В мае сестер признали потерпевшими по делу об убийстве их отца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

    Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. По версии следствия, отец издевался над дочерьми и подвергал их насилию. За это сёстры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.

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