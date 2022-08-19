Пострадавшим от фаеров на концерте Дельфина в Петербурге клуб предложит компенсацию

В Roof Place рассказали о том, как могут компенсировать испорченное впечатление от концерта Дельфина двум посетительницам после спонтанного фаер-шоу, отправившего их к медикам.



В пресс-службе клуба «Фонтанке» 19 августа сообщили, что очень сожалеют о том, что произошло. И со своей стороны предложат пострадавшим компенсацию в форме билетов на мероприятия ROOF FEST. Одновременно с этим организатор мероприятия (сам музыкант, клуб лишь предоставил площадку) будет решать вопрос о возмещении стоимости билетов самостоятельно.

