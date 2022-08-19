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    Пострадавшим от фаеров на концерте Дельфина в Петербурге клуб предложит компенсацию

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    Anet Nion

    В Roof Place рассказали о том, как могут компенсировать испорченное впечатление от концерта Дельфина двум посетительницам после спонтанного фаер-шоу, отправившего их к медикам.

    В пресс-службе клуба «Фонтанке» 19 августа сообщили, что очень сожалеют о том, что произошло. И со своей стороны предложат пострадавшим компенсацию в форме билетов на мероприятия ROOF FEST. Одновременно с этим организатор мероприятия (сам музыкант, клуб лишь предоставил площадку) будет решать вопрос о возмещении стоимости билетов самостоятельно.

    «По нашей информации, он будет решен положительно», — отметили в клубе.

    Представитель Дельфина пока не ответил на вопросы «Фонтанки».

    В Roof Place завили, что осмотр гостей площадки проводится высококвалифицированным персоналом, однако у них отсутствуют полномочия производить полный досмотр каждого гостя.

    «В настоящее время правоохранительными органами устанавливается личность посетителя, применившего на площадке фаеры, в то время как правилами площадки они запрещены к проносу и тем более к применению», — заявили в клубе.

    Две посетительницы пострадали накануне в середине концерта Дельфина в клубе на Кожевенной линии после того, как в толпе во время исполнения песни «520» зажгли фаеры. Искры и пепел попали им в глаза. Скорая увезла женщин в травмпункт, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Одна из пострадавших — актриса театра и кино Кира Кауфман. Её агент уточнил, что она продолжает лечить глаз, но от дальнейших комментариев отказался, отметив лишь, что организаторы концерта пока не связались с пострадавшими.

    Тех, кто поджег два фаера, из зала вывела охрана, но им удалось сбежать до приезда наряда.

    Полиция Василеостровского района ведет их поиск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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