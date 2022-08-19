Вице-адмирала Виктора Соколова назначили врио командующего Черноморским флотом

Начальник Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова Виктор Соколов сообщил, что назначен врио командующего Черноморским флотом. На этом посту он сменил Игоря Осипова, который командовал Черноморским флотом с марта 2019 года, пишет 19 августа ТАСС.



17 августа РИА Новости со ссылкой на источники в ЧФ сообщил, что вице-адмирала Виктора Соколова представили в Севастополе членам военного совета Черноморского флота.

