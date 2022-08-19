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    Вице-адмирала Виктора Соколова назначили врио командующего Черноморским флотом

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    Начальник Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова Виктор Соколов сообщил, что назначен врио командующего Черноморским флотом. На этом посту он сменил Игоря Осипова, который командовал Черноморским флотом с марта 2019 года, пишет 19 августа ТАСС.

    17 августа РИА Новости со ссылкой на источники в ЧФ сообщил, что вице-адмирала Виктора Соколова представили в Севастополе членам военного совета Черноморского флота.

    В Черноморском флоте в ответ назвали «сплетнями» информацию о смене командующего и посоветовали ждать официальной информации.

    Вице-адмиралу Виктору Соколову 60 лет. Окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе (1980–1985), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991–1992 гг.), Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова (1995–1998), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2004–2006).

    Службу проходил командиром минно-торпедной боевой части сторожевого корабля (1985–1987), командиром минно-торпедной боевой части морского тральщика (1987–1988), командиром базового тральщика (1989–1990), помощником командира морского тральщика (1990–1991), командиром морского тральщика «Запал», затем «Заряд» (1992–1993), начальником штаба дивизиона тральщиков (1993–1994), командиром дивизиона тральщиков (1994–1995), командиром дивизиона кораблей охраны водного района (1998–1999), начальником отделения оперативного управления штаба Тихоокеанского флота (1999–2000), начальником штаба 165-й бригады надводных кораблей (2000–2002), командиром 165-й бригады надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (2002–2004), заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (2006–2010), командующим Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (2010–2012), командующим Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (2012–2013), заместителем командующего Северного флота (2013–2020).

    С 17 января 2020 года — начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

    Государственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Нахимова, орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги».

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