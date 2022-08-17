«Не верьте сплетням». В ЧФ прокомментировали сообщения о новом командующем

В Черноморском флоте назвали «сплетнями» сообщения о смене командующего и посоветовали ждать официальной информации.



«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили 17 августа РБК в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.



Ранее РИА Новости Крым со ссылкой на источники писало, что вместо Игоря Осипова командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов. По данным информагентства, он был представлен в Севастополе членам военного совета ЧФ. Официального подтверждения информации нет. Собеседник издания, знакомый с ситуацией и лично с Соколовым, сказал, что в условиях спецоперации «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

