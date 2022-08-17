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    «Не верьте сплетням». В ЧФ прокомментировали сообщения о новом командующем

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    10 комментариев

    В Черноморском флоте назвали «сплетнями» сообщения о смене командующего и посоветовали ждать официальной информации.

    «Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили 17 августа РБК в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.

    Ранее РИА Новости Крым со ссылкой на источники писало, что вместо Игоря Осипова командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов. По данным информагентства, он был представлен в Севастополе членам военного совета ЧФ. Официального подтверждения информации нет. Собеседник издания, знакомый с ситуацией и лично с Соколовым, сказал, что в условиях спецоперации «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

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    Комментарии 10

    26465383117 Авг 2022 в 21:23
    мы верим что все беды от курения.
    +0−0
    27759237517 Авг 2022 в 21:22
    "В Черноморском флоте" или "На Черноморском флоте"? "Я служил на Черноморском флоте"?
    +0−0
    академикдон17 Авг 2022 в 20:07
    Это самое..а как же "фейки" и "дискредитация армии", где аресты в РИА Крым, вплоть до уборщицы?
    +5−0
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