«Деньги важны, но…» Глава Формулы-1 пообещал больше не проводить гонки в России

Королевских гонок на российских трассах больше не будет никогда. Во всяком случае, в этом уверен президент Формулы-1 Стефано Доменикали.



По его словам, «деньги важны», однако это не единственное, на что руководство соревнований обращает внимание.



«Несмотря на финансирование, трасса в Сочи больше не входит в план календаря. Я всегда считал, что никогда не стоит говорить «никогда», но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет», – сказал Доменикали немецким журналистам (цитата по «Чемпионату»).

