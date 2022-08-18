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    «Деньги важны, но…» Глава Формулы-1 пообещал больше не проводить гонки в России

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    1 комментарий

    Королевских гонок на российских трассах больше не будет никогда. Во всяком случае, в этом уверен президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

    По его словам, «деньги важны», однако это не единственное, на что руководство соревнований обращает внимание.

    «Несмотря на финансирование, трасса в Сочи больше не входит в план календаря. Я всегда считал, что никогда не стоит говорить «никогда», но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет», – сказал Доменикали немецким журналистам (цитата по «Чемпионату»).

    В марте, после начала спецоперации РФ на Украине, Формула-1 окончательно разорвала контракт на проведение российского Гран-при. В 2022 году соревнования должны были в последний раз пройти в Сочи. После этого ожидалось, что гонки начнет принимать трасса «Игора Драйв» в Ленинградской области. Контракт действовал до конца 2025 года.

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    Комментарии 1

    Батарейкин18 Авг 2022 в 21:01
    Никогда не говори никогда!
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