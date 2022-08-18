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    Губернатор Гладков: Округ в Белгородской области забросали лепестковыми минами

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    Большое количество лепестковых мин нашли после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского округа Белгородской области. Теперь специалисты занимаются их обезвреживанием. Об этом 18 августа рассказал во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

    «У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», — сказал губернатор.

    По словам главы региона, опасность обстрелов в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны. Гладков рассказал о мальчике, который лишился кисти в попытках разобрать один из боеприпасов.

    Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией.

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    Комментарии 1

    Иван Хмельницкий18 Авг 2022 в 20:39
    Шебекинские макарошки под угрозой!
    +1−1
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