Турция поможет восстановить инфраструктуру Украины

Турция поможет Украине в восстановлении инфраструктуры. Соответствующий меморандум был подписан 18 августа во Львове, пишет РИА Новости.



Договор подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш. Согласно документу, турецкие бизнес- и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.



В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления. Киев намерен разработать механизмы по привлечению турецких инвестиций.

