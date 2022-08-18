Турция поможет восстановить инфраструктуру Украины

Турция поможет Украине в восстановлении инфраструктуры. Соответствующий меморандум был подписан 18 августа во Львове, пишет РИА Новости.
Договор подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш. Согласно документу, турецкие бизнес- и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.
В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления. Киев намерен разработать механизмы по привлечению турецких инвестиций.
Сегодня во Львове состоялась трехсторонняя встреча между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она продолжалась около 40 минут. СМИ писали, что в ходе этих переговоров Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как утверждает CNN Turk, лидеры России и Украины могут встретиться для определения «дорожной карты». В Москве неоднократно утверждали, что для встречи президентов переговорщикам необходимо выполнить «домашнюю работу». Однако турецкие журналисты заявляют, что Кремль свою позицию по данному вопросу смягчил.