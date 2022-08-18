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    Турция поможет восстановить инфраструктуру Украины

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    1 комментарий

    Турция поможет Украине в восстановлении инфраструктуры. Соответствующий меморандум был подписан 18 августа во Львове, пишет РИА Новости.

    Договор подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш. Согласно документу, турецкие бизнес- и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

    В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления. Киев намерен разработать механизмы по привлечению турецких инвестиций.

    Сегодня во Львове состоялась трехсторонняя встреча между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она продолжалась около 40 минут. СМИ писали, что в ходе этих переговоров Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как утверждает CNN Turk, лидеры России и Украины могут встретиться для определения «дорожной карты». В Москве неоднократно утверждали, что для встречи президентов переговорщикам необходимо выполнить «домашнюю работу». Однако турецкие журналисты заявляют, что Кремль свою позицию по данному вопросу смягчил.

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    Комментарии 1

    Иван Хмельницкий18 Авг 2022 в 18:50
    Восстановить-то восстановят.... А вот на чьи деньги?
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