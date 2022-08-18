Все идет по плану. Смольный создает силы гражданской обороны при районах и комитетах

Документ, опубликованный 18 августа, включает положение о силах гражданской обороны. К ним относятся подразделения противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования, а также нештатные формирования «по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». В зависимости от категории они создаются уполномоченным исполнительным органом, организациями, которые эксплуатируют опасные объекты, или другими.

Перечень тоже приложен к проекту. Для противопожарных подразделений ответственными органами предсказуемо являются Главное управление МЧС по Петербургу и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Тот же комитет — для аварийно-спасательных формирований, которые создаются на штатной основе; если же на нештатной — жилищный комитет, комитеты по благоустройству, по здравоохранению, по природопользованию, по транспорту и по энергетике.



Нештатные формирования создаются при других комитетах, при администрации губернатора и при районных администрациях. Как правило, речь идет о постах радиационного и химического наблюдения, звеньях подвоза воды, пунктах санитарной обработки и ремонтно-восстановительных группах. Но, например, комитет по информатизации создает группу связи, а архивный — команду защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей, комтранс — команду для перевозки грузов.

