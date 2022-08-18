Все идет по плану. Смольный создает силы гражданской обороны при районах и комитетах

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о создании сил гражданской обороны в городе. За радиационной и химической безопасностью проследят и чиновники.
Документ, опубликованный 18 августа, включает положение о силах гражданской обороны. К ним относятся подразделения противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования, а также нештатные формирования «по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». В зависимости от категории они создаются уполномоченным исполнительным органом, организациями, которые эксплуатируют опасные объекты, или другими.
Перечень тоже приложен к проекту. Для противопожарных подразделений ответственными органами предсказуемо являются Главное управление МЧС по Петербургу и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Тот же комитет — для аварийно-спасательных формирований, которые создаются на штатной основе; если же на нештатной — жилищный комитет, комитеты по благоустройству, по здравоохранению, по природопользованию, по транспорту и по энергетике.
Нештатные формирования создаются при других комитетах, при администрации губернатора и при районных администрациях. Как правило, речь идет о постах радиационного и химического наблюдения, звеньях подвоза воды, пунктах санитарной обработки и ремонтно-восстановительных группах. Но, например, комитет по информатизации создает группу связи, а архивный — команду защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей, комтранс — команду для перевозки грузов.
Для аварийно-спасательных формирований целями являются проведение неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Нештатные формирования занимаются санитарной обработкой населения, специальной обработкой техники, зданий, обеззараживанием территорий, восстановлением объектов жизнеобеспечения. Все силы ГО должны находиться в постоянной готовности.
Проект постановления предписывает всем комитетам создать в подведомственных организациях подразделения ГО до конца 2022 года. Районы должны на своей территории определить организации, вне зависимости от их подчинения, создающие нештатные формирования.
Напомним, ранее Смольный принял решение назначить ответственным за территориальную оборону города комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.