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    COVID-19

    В ВОЗ рассказали, сколько раз на самом деле можно ревакцинироваться

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    4 комментария

    Бесконечная ревакцинация от коронавируса не всем одинаково полезна, лучше ограничиться тремя прививками, считает председатель стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото.

    Как он заявил на пресс-конференции 18 августа, эксперты не рекомендуют вводить второй бустер от COVID-19 всему населению. Он подойдет только людям с риском сопутствующих заболеваний, сообщает РИА Новости.

    Ранее глава Центра им. Гамалеи заявил, что «Спутником» можно ревакцинироваться бесконечно, каждые полгода. Где сделать повторную прививку в Петербурге — читайте в нашем материале.

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    Комментарии 4

    Милая +18 Авг 2022 в 18:25
    Вероятно, лучше естественным воздушно-капельным путём вакцинироваться и ревакцинироваться, а не колоться.
    +1−0
    своих не бросаем18 Авг 2022 в 17:54
    вольфыч семь раз и всё. так что 6 самое то;)
    +4−0
    VKuser393156318 Авг 2022 в 17:51
    Напомню заявления о вакцинации:
    Часть I.
    1) Вакцина будет действовать пожизненно
    2) Вакцина будет действовать 5 лет
    3) Вакцина будет действовать 2 года
    4) Надо ревакцинироваться каждые полгода

    Часть II.
    1) Вакцина дает 100% защиту от заболевания
    2) Привившиеся могут заболеть, но заболевание будет в легкой форме
    3) Привившиеся могут заболеть в тяжелой форме, но не умрут
    4) Привившиеся могут умереть, но это неправда
    +10−0
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