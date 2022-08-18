В ВОЗ рассказали, сколько раз на самом деле можно ревакцинироваться

Бесконечная ревакцинация от коронавируса не всем одинаково полезна, лучше ограничиться тремя прививками, считает председатель стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото.

Как он заявил на пресс-конференции 18 августа, эксперты не рекомендуют вводить второй бустер от COVID-19 всему населению. Он подойдет только людям с риском сопутствующих заболеваний, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центра им. Гамалеи заявил, что «Спутником» можно ревакцинироваться бесконечно, каждые полгода. Где сделать повторную прививку в Петербурге — читайте в нашем материале.