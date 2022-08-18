    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 31

    2 м/с, южн

    765мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.76eur61.83
    Чего хотят от ГенпланаЖизнь ночного НевскогоУбийство МаневичаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Артём Дзюба подписал контракт с клубом из Турции, который идёт на первом месте

    2945
    1 комментарий

    Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом в четверг, 18 августа, сообщает «Спорт Экспресс».

    По данным издания, 33-летний футболист будет зарабатывать в новой команде около 1,5 млн евро.

    Информацию о переходе Дзюбы уже подтвердил спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюр.

    «Мы действительно договорились с Артёмом. Подписан ли контракт? Скажу так: сегодня до конца дня всё будет официально оформлено. Утрясаем последние детали. Думаю, сегодня или завтра объявим обо всём официально», — цитирует Гектюра «СЭ».

    «Адана Демирспор» занимает первое место в текущем чемпионате Турции с 6 очками после двух туров сезона-2022/23.

    Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешёл из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

    «Фонтанка» вспоминала лучшие 22 гола Дзюбы за «Зенит».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Alkaline18 Авг 2022 в 15:28
    АД - в АД. Со счастливым окончанием! )
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close