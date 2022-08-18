Артём Дзюба подписал контракт с клубом из Турции, который идёт на первом месте

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом в четверг, 18 августа, сообщает «Спорт Экспресс».
По данным издания, 33-летний футболист будет зарабатывать в новой команде около 1,5 млн евро.
Информацию о переходе Дзюбы уже подтвердил спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюр.
«Мы действительно договорились с Артёмом. Подписан ли контракт? Скажу так: сегодня до конца дня всё будет официально оформлено. Утрясаем последние детали. Думаю, сегодня или завтра объявим обо всём официально», — цитирует Гектюра «СЭ».
«Адана Демирспор» занимает первое место в текущем чемпионате Турции с 6 очками после двух туров сезона-2022/23.
Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешёл из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач.
«Фонтанка» вспоминала лучшие 22 гола Дзюбы за «Зенит».