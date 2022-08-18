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    В Петербурге осудили мужчину, который напал на инспектора ДПС после его отказа от взятки

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    9 комментариев

    Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который напал на сотрудника ДПС, отказавшегося от взятки. Злоумышленник хотел откупиться от ответственности за езду на красный, но вместо этого заработал пару статей УК РФ.

    12 сентября 2021 года, сидя в полицейской машине, нарушитель ПДД попытался задобрить силовика тысячей рублей и положил купюру в задний карман сиденья. Поняв, что тот не соблазнился, он выскочил из автомобиля и попытался скрыться. Об этом 18 августа сообщает прокуратура Петербурга.

    «Когда его догнали, мужчина набросился на представителя власти с кулаками и повалил потерпевшего на асфальт. Следом за этим нанёс удар по ноге напарнику полицейского, который стал помогать осуществлять задержание подсудимого», — добавили в ведомстве.

    Суд признал злоумышленника виновным в покушении на мелкое взяточничество и применении насилия в отношении представителей власти. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в ИК общего режима и назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

    Приговор суда в законную силу не вступил.

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    Комментарии 9

    DjCvetkov18 Авг 2022 в 13:00
    Пятиминутное помутнение и глупость, в итоге пять лет в неволе)
    +0−0
    alex_k18 Авг 2022 в 12:49
    ахахах, тысяча рублей, еще бы сотку предложил)))
    +0−0
    Карабас Барабас18 Авг 2022 в 12:40
    Никогда в жизни чувак с таким беспределом гайцов не сталкивался, растерялся.
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