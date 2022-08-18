В Петербурге осудили мужчину, который напал на инспектора ДПС после его отказа от взятки

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который напал на сотрудника ДПС, отказавшегося от взятки. Злоумышленник хотел откупиться от ответственности за езду на красный, но вместо этого заработал пару статей УК РФ.

12 сентября 2021 года, сидя в полицейской машине, нарушитель ПДД попытался задобрить силовика тысячей рублей и положил купюру в задний карман сиденья. Поняв, что тот не соблазнился, он выскочил из автомобиля и попытался скрыться. Об этом 18 августа сообщает прокуратура Петербурга.