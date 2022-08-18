В Петербурге наказали водителя, который разогнался до 125 км/ч и сбил ребёнка. Девочка жила еще два дня

В Петербурге осуждён водитель, по вине которого погибла 12-летняя девочка. Врачи два дня боролись за её жизнь, но тщетно. О приговоре, вынесенном Калининским районным судом, сообщает 18 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга.
ДТП произошло 20 марта около 19:30 на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Непокорённых, «Фонтанка» писала о нём. 51-летний мужчина на «Форде Мондео» сбил девочку, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора. На месте у водителя выявили визуальные признаки алкогольного опьянения, позже медосвидетельствование показало 0,841 мг/л. В таком состоянии (по данным суда) мужчина разогнался до 125 км/ч.
Алкогольное опьянение лишило его «возможности правильно и адекватно оценивать дорожную обстановку», при этом он мог заранее увидеть девочку «по условиям неограниченной видимости и обзорности», но «своевременно мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки своего автомобиля, не принял». В итоге он «совершил на ребенка наезд, располагая технической возможностью для его предотвращения при движении с разрешенной скоростью», говорится в сообщении.
После ДТП девочку в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Через два дня, 22 марта, она скончалась.
Водителя признали виновным по статье 264, пункт «а» части 4, УК РФ (нарушение ПДД, совершённое в состоянии алкогольного опьянения). Вину он не отрицал. Суд приговорил его к 6 годам в колонии с запретом на управление ТС сроком на 3 года. Удовлетворён гражданский иск на 4 миллиона рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда.