В Петербурге наказали водителя, который разогнался до 125 км/ч и сбил ребёнка. Девочка жила еще два дня

В Петербурге осуждён водитель, по вине которого погибла 12-летняя девочка. Врачи два дня боролись за её жизнь, но тщетно. О приговоре, вынесенном Калининским районным судом, сообщает 18 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга.



ДТП произошло 20 марта около 19:30 на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Непокорённых, «Фонтанка» писала о нём. 51-летний мужчина на «Форде Мондео» сбил девочку, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора. На месте у водителя выявили визуальные признаки алкогольного опьянения, позже медосвидетельствование показало 0,841 мг/л. В таком состоянии (по данным суда) мужчина разогнался до 125 км/ч.

