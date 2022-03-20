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Девочку в крайне тяжёлом состоянии увезли в больницу после аварии на Непокорённых

Школьницу доставили в тяжёлом состоянии в больницу Раухфуса вечером 20 марта. Девочку сбил автомобиль на пешеходном переходе.

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По данным «Фонтанки», авария произошла у дома 1 по проспекту Непокоренных. На пешеходном переходе автомобиль сбил школьницу. Пострадавшую с травмой головы и повреждениями внутренних органов доставили в больницу Раухфуса. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.

По данным ГУ МВД, в 19:33 на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского 51-летний мужчина с визуальными признаками алкогольного опьянения на «Форде Мондео» совершил наезд на 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе.

Девочка, по информации «Фонтанки», поступила в больницу без документов. Её личность устанавливается. На вид пострадавшей 12 лет.

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Что скажешь?! - Ты завершать хотел, поесть, поспать.. Господи, будь.. милым мне другом, убей меня, чтобы всё это я не видел! - Послушай Меня! Убивать тебя я буду.. Милосердно! Ноги, руки, плечи, печень - Что Первое Ты Поразишь?! - Извини, что перебиваю, возьми мою жизнь, вместо её! - Ты спятил! - Нет, честно предлагаю, потому.. Если она не выживет.., я - прийду и.. убью.. - Тебя! - Реально, много вас!, а Я - Прославлен! ;
Иван Кадачигов
Получается, на красный перебегала?
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