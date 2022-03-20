Девочку в крайне тяжёлом состоянии увезли в больницу после аварии на Непокорённых

По данным «Фонтанки», авария произошла у дома 1 по проспекту Непокоренных. На пешеходном переходе автомобиль сбил школьницу. Пострадавшую с травмой головы и повреждениями внутренних органов доставили в больницу Раухфуса. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.



По данным ГУ МВД, в 19:33 на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского 51-летний мужчина с визуальными признаками алкогольного опьянения на «Форде Мондео» совершил наезд на 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на запрещающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе.

