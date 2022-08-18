Вышел трейлер американской версии «Иронии судьбы»

На канале MGM на YouTube вышел трейлер американской версии фильма «Ирония судьбы» — «Ирония судьбы в Голливуде» (About Fate). Как уже рассказывала «Фонтанка», над ней работал российский режиссер Марюс Вайсберг, известный картинами «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения».
В картине сыграли Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Томас Манн («Фарго»), Мэделин Петш («Пункт назначения: Смайл»), Льюис Тан («Дэдпул 2»).
Автор: MGM/YouTube
В этой версии расставание заокеанских версий Нади и Ипполита (в фильме они, конечно, носят американские имена) происходит до встречи с непрошеным гостем: героиня собирается на свадьбу к сестре, а ее молодой человек оставляет ее прямо перед торжественным событием. Роль своего «+1» и предлагает девушка перепутавшему дома мужчине, оказавшемуся в ее постели. Но в разгар действа приходит и экс-жених.
Фильм должен выйти на экраны в сентябре: 9-го — в США, а накануне — в России.