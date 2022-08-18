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    Кино

    Вышел трейлер американской версии «Иронии судьбы»

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    2 комментария

    На канале MGM на YouTube вышел трейлер американской версии фильма «Ирония судьбы» — «Ирония судьбы в Голливуде» (About Fate). Как уже рассказывала «Фонтанка», над ней работал российский режиссер Марюс Вайсберг, известный картинами «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения».

    В картине сыграли Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Томас Манн («Фарго»), Мэделин Петш («Пункт назначения: Смайл»), Льюис Тан («Дэдпул 2»).

    Автор: MGM/YouTube

    В этой версии расставание заокеанских версий Нади и Ипполита (в фильме они, конечно, носят американские имена) происходит до встречи с непрошеным гостем: героиня собирается на свадьбу к сестре, а ее молодой человек оставляет ее прямо перед торжественным событием. Роль своего «+1» и предлагает девушка перепутавшему дома мужчине, оказавшемуся в ее постели. Но в разгар действа приходит и экс-жених.

    Фильм должен выйти на экраны в сентябре: 9-го — в США, а накануне — в России.

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    Комментарии 2

    OttoVonNasmorck18 Авг 2022 в 14:05
    Это, скорее, не по Рязанову с Брагинским, а по Крылову: проказница Мартышка, Осёл, Козёл и ... Режиссёл.
    +0−0
    Алик-118 Авг 2022 в 13:18
    Раньше: автор сидел ночами, режиссёр искал автора, конкуренты пытались выкрасть сценарий… Сегодня: взял готовое кино, чуть переставил акценты и сойдёт. Зритель посмотрел и забыл
    +0−0
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