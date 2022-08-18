Евросоюз обсудит сокращение выдачи шенгена россиянам: новости вокруг спецоперации за 18 августа

Ассоциация туроператоров России заявила, что срок оформления финской шенгенской визы может увеличиться до 4–5 месяцев Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 августа.

Переговоры во Львове В украинском Львове прошли трехсторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Встреча продлились около 40 минут, однако ее закрыли для СМИ.

На пресс-конференции по итогам встречи президент Турции сказал, что намерен обсудить итоги сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам Реджепа Эрдогана, Владимир Зеленский и Антониу Гуттериш согласны с ним, что ситуация на Украине должна быть урегулирована путем переговоров.

Кроме того, члены делегаций — министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш — подписали соглашение о восстановлении украинской инфраструктуры, сообщил турецкий телеканал Haber. Согласно документу, специальная группа будет координировать реконструкцию дорог, мостов, объектов водо- и электроснабжения, больниц и школ.

Шенген для россиян становится всё более недоступным Ассоциация туроператоров России заявила, что срок оформления финской шенгенской визы может увеличиться до 4–5 месяцев после сокращения Финляндией выдаваемых россиянам виз. Сегодня же ТАСС стало известно, что главы МИД стран Евросоюза обсудят изменения визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз россиянам 31 августа.

Напомним, ранее несколько стран ЕС предложили прекратить выдавать визы россиянам. Мы подробно рассказывали, как пока еще можно попасть в Европу.

Вместо Starbucks в Москве открылся Stars Coffee На месте закрывшейся кофейни Starbucks на Новом Арбате открылось заведение Stars Coffee. На логотипе теперь красуется девушка в кокошнике, по стилистике очень напоминающая прежнюю оригинальную сирену — символ мировой сети.

Открытие посетил новый совладелец сети Тимати Фото: РБК / T.me Поделиться Поделиться





Напомним, в мае Starbucks, у которого было около 130 кофеен в России, объявил об уходе с российского рынка. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, рэпер и продюсер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.



Чтобы вы не запутались, как теперь называются бренды, продавшие свой бизнес в России, мы сделали для вас подборку «до» и «после».