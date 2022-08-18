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    Голый мужчина, пугавший детей на площадке на юге Петербурга, находится в реанимации

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    6 комментариев

    Следственный комитет по Красносельскому району возбудил уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера» (ст. 132, ч. 5, п. «б») после задержания обнаженного мужчины на детской площадке.

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, выяснилось, что задержанный 49-летний местный житель страдает психическим заболеванием.

    Скорая увезла мужчину в специализированную больницу, где его поместили в реанимацию. Сейчас он находится в бессознательном состоянии и участия в следственных действиях принимать не может.

    «Фонтанка» писала и показывала, как 16 августа обнаженный мужчина бегал за детьми во дворе дома 12, корпус 1, по улице Маршала Захарова. Местные жители сообщили в полицию. Приехавший наряд уже вызвал скорую.

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    Комментарии 6

    BobCat218 Авг 2022 в 11:12
    Фига себе, следователи решили на пустом месте "срубить палку", да еще такую жирную... От 15 лет до высшей меры! Где там на видео насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних? Максимум хулиганство, и то если умысел будет доказан.
    +0−0
    27768736718 Авг 2022 в 11:09
    Походу мужика потом отрихтовали…
    +0−0
    zelf18 Авг 2022 в 10:30
    В Сестрорецкие дюны пусть съездят. С одной стороны детская площадка, с другой нудистский пляж.
    +2−1
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