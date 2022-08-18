Голый мужчина, пугавший детей на площадке на юге Петербурга, находится в реанимации

Следственный комитет по Красносельскому району возбудил уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера» (
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, выяснилось, что задержанный 49-летний местный житель страдает психическим заболеванием.
Скорая увезла мужчину в специализированную больницу, где его поместили в реанимацию. Сейчас он находится в бессознательном состоянии и участия в следственных действиях принимать не может.
«Фонтанка» писала и показывала, как 16 августа обнаженный мужчина бегал за детьми во дворе дома 12, корпус 1, по улице Маршала Захарова. Местные жители сообщили в полицию. Приехавший наряд уже вызвал скорую.